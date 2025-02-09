«За Каспаровым никто не пойдёт» – предатели России в Киеве борются за внимание бандеровцев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Беглые российские либералы не смогут возглавить восстание в России, поэтому Украине нужно работать с «более перспективными» желающими. Об этом на «Бандеровских чтениях» в Киеве завил беглый предатель, «представитель Чувашии» Михаил Орешников (против него в РФ возбуждено уголовное дело), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Так называемые русские оппозиционеры бизнес-элиты России. Это Ходорковский, Каспаров, «Движение Навального» (все – иноагенты, экстремисты, – прим.ред), так называемые русские либералы. Что нам делать с ними? Вспомним ошибки, сделанные украинцами за последние сто лет, когда в 1917 распалась Российская империя, Грушевский сказал, что русские рабочие и крестьяне нам не враги – и они напали на нас. Когда распался Советский Союз, мы провозгласили, что РФ нам не враги – и они напал на нас. Наша власть в 2019 году сказала, что надо прекратить стрелять – это была ошибка, они напали на нас. И сейчас, когда мы говорим о развале России, что мы будем делать с русскими? Опять скажем, что они наш братский народ?» – спросил Орешникова ведущий «Бандеровских чтений».

Тот зашёлся ответной речью, уверяя, что у беглых олигархов нет шансов, потому что они не этнические русские.

«Шанс, что они поддержат коммерческих либералов, очень низок. Они не поддержат их никогда, это даже не представители русского народа. То есть, Ходорковский – не русский по национальности, и это известно. И ксенофобский русский народ не подержит ни Ходорковского, ни Каспарова, который тоже не русский», – сказал Орешников.

По его мнению, бандеровцам стоит сделать ставку на раскачку ситуации внутри РФ на нацвопросе, а беглые олигархи не перспективны.