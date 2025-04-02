Если, в отличие от нацистских батальонов, в 2014 году у ВСУ ещё была постыдной гитлеровская атрибутика, то сейчас её отсутствие вызовет недоумение у сослуживцев.

Об этом в интервью российскому публицисту и блогеру Дмитрию Пучкову заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В мае 2014 года под Славянском лично был свидетелем. Боец ручкой нарисовал на бронежилете у себя свастику. Получил таких люлей и от командира, и от сослуживцев. Сказали: «Ты чё, тварь, творишь, какой нацизм вообще?» Я не беру [запрещённый в РФ] «Азов», «Донбасс», у этих мразей сразу я видел и свастику, и сдвоенные молнии, там собрались откровенные уроды. Я изначально говорил, что сам факт службы в «Азове» уже должен быть приговором без какой-то тени сомнений. Но в армии? Да вы что! Нацизм, свастика – это табу. 2018 год, учения 95-й элитной ДШБ, помните историю, Порошенко стоял вместе с десантниками на аэродроме? Они были в зимней форме, и у одного был патч с дивизией СС «Мёртвая голова». Разразился скандал, ещё в 2018 году это был скандал. То есть это уже было носимо, но официально получился ещё скандал», – напомнил Прозоров.