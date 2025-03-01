«You’re fired!»: Зеленский забыл, что Трамп – специалист по унижениям в прямом эфире
Президент США Трамп, как шоумен, переиграл Зеленского. Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп много лет вёл передачу на одном из американских телеканалов, где люди были готовы на всё, чтобы получить у него престижную работу. И самая знаменитая фраза из этой телепередачи – «you’re fired» – «ты уволен». И люди были готовы к такому риску. Потому что надеялись получить очень серьёзный заработок у него. Так вот, сейчас картина примерно та же. Зеленский действительно очень надеялся на то, что сможет получить у Трампа нечто серьёзное, и ради этого готов на любые унижения. А Трамп, соответственно, демонстрирует всему миру, что Зеленский готов на любые унижения в расчёте что-то получить. Надо сказать, что сам Трамп в ходе событий этой передачи, а она нашла не один год, как правило оставлял у себя именно тех, кто мог сопротивляться его напору», – подчеркнул Вассерман.
Он напомнил, что визиту Зеленского в США предшествовала поездка в Киев американского спецпредставителя, которая тоже закончилась скандалом, но не настолько громким.
«Насколько я помню, когда приезжал в Киев спецпредставитель Трампа по Украине, он тоже отменил итоговую пресс-конференцию. Так что это, на самом деле, стандартная дипломатическая практика. В принципе, не нашлось ничего, о чём бы могли сказать совместно. Это, по сути, просто признание факта, что ничего, кроме перепалки, у Зеленского не получается», – заключил Вассерман.
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