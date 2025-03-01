«You’re fired!»: Зеленский забыл, что Трамп – специалист по унижениям в прямом эфире

Президент США Трамп, как шоумен, переиграл Зеленского. Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп много лет вёл передачу на одном из американских телеканалов, где люди были готовы на всё, чтобы получить у него престижную работу. И самая знаменитая фраза из этой телепередачи – «you’re fired» – «ты уволен». И люди были готовы к такому риску. Потому что надеялись получить очень серьёзный заработок у него. Так вот, сейчас картина примерно та же. Зеленский действительно очень надеялся на то, что сможет получить у Трампа нечто серьёзное, и ради этого готов на любые унижения. А Трамп, соответственно, демонстрирует всему миру, что Зеленский готов на любые унижения в расчёте что-то получить. Надо сказать, что сам Трамп в ходе событий этой передачи, а она нашла не один год, как правило оставлял у себя именно тех, кто мог сопротивляться его напору», – подчеркнул Вассерман.