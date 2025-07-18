«Я бы столкнула их лбами»: Кондолиза Райс о России и Китае

США должны спровоцировать конфликт между Россией и Китаем.

Об этом бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила на конференции в американском Институте Аспена, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вместо того, чтобы пытаться их разделить, нужно столкнуть их лбами. У них очень мало общего, и между ними много проблем. Было сообщение, что российские спецслужбы обеспокоены проникновением Китая. Помните, что Центральная Азия становится сферой влияния Китая. А она была частью Советского Союза», – сказала Райс.

Доказательством того, что в придуманном американцами «союзе автократов» не все хорошо, она считает тот факт, что Россия и Китай не ввязались в войну Ирана и Израиля.