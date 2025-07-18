«Я бы столкнула их лбами»: Кондолиза Райс о России и Китае

Елена Острякова.  
18.07.2025 14:35
  (Мск) , Москва
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Дзен, Китай, Политика, Россия, США


США должны спровоцировать конфликт между Россией и Китаем.

Об этом бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила на конференции в американском Институте Аспена, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США должны спровоцировать конфликт между Россией и Китаем. Об этом бывший госсекретарь США Кондолиза...

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«Вместо того, чтобы пытаться их разделить, нужно столкнуть их лбами. У них очень мало общего, и между ними много проблем. Было сообщение, что российские спецслужбы обеспокоены проникновением Китая. Помните, что Центральная Азия становится сферой влияния Китая. А она была частью Советского Союза», – сказала Райс.

Доказательством того, что в придуманном американцами «союзе автократов» не все хорошо, она считает тот факт, что Россия и Китай не ввязались в войну Ирана и Израиля.

«Сейчас никто не чувствует себя в безопасности в их союзе из-за ситуации в Иране. Я заметила, что когда министр иностранных дел Ирана приехал в Москву на следующий день после нападения Путин отрицал, что он просил военной помощи. Вы в это верите? Этот союз слабее, чем мы иногда думаем. Я бы столкнула их лбами и заставила бы разобраться с внутренними противоречиями», – сказала Райс.

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