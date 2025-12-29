Выборы на Украине будут обманом России. Все перспективные кандидаты – британские клиенты
Если вдруг Киев согласится на проведение выборов, голосование вряд ли улучшит ситуацию для России – все нынешние потенциальные кандидаты являются британскими агентами.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший депутат Верховной рады и экс-кандидат в президенты Украины Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По мнению Царева, новость о возвращении Залужного в Киев из Лондона связана с подготовкой к выборам.
«Надо отдать должное англичанам. Американцы и европейцы тратят деньги на войну, русские и украинцы погибают, а англичане модерируют этот процесс, при этом все время сидят с козырными картами.
У них есть Зеленский, действующий президент, который действует четко по их сценарию. У них есть Залужный, кандидат от «партии войны», который с достаточно хорошей вероятностью, если бы были честные выборы, выиграл бы у Зеленского. И есть представитель «партии мира», Усик, который русскоязычный, православный, чемпион мира, да, раскрученный, известный в мире человек, – это представитель «партии мира». Такая вероятность очень высока, что люди будут голосовать за мир на выборах…
У них (британцев, – авт.) получается полная колода кандидатов, и опять дальше они играют, не вложив ни копейки денег. Я смотрел, сколько денег потратила Великобритания на помощь Украине. При том, что они политически управляют этим процессом полностью, они потратили где-то третью часть от того, что конфисковали у наших олигархов. Олигархов, а не золотовалютные резервы, которые находятся в Великобритании», – указал Царев.
