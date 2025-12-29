Выборы на Украине будут обманом России. Все перспективные кандидаты – британские клиенты

Анатолий Лапин.  
29.12.2025 12:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 295
 
Дзен, Сюжет дня


Если вдруг Киев согласится на проведение выборов, голосование вряд ли улучшит ситуацию для России – все нынешние потенциальные кандидаты являются британскими агентами.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший депутат Верховной рады и экс-кандидат в президенты Украины Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если вдруг Киев согласится на проведение выборов, голосование вряд ли улучшит ситуацию для России...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По мнению Царева, новость о возвращении Залужного в Киев из Лондона связана с подготовкой к выборам.

«Надо отдать должное англичанам. Американцы и европейцы тратят деньги на войну, русские и украинцы погибают, а англичане модерируют этот процесс, при этом все время сидят с козырными картами.

У них есть Зеленский, действующий президент, который действует четко по их сценарию. У них есть Залужный, кандидат от «партии войны», который с достаточно хорошей вероятностью, если бы были честные выборы, выиграл бы у Зеленского. И есть представитель «партии мира», Усик, который русскоязычный, православный, чемпион мира, да, раскрученный, известный в мире человек, – это представитель «партии мира». Такая вероятность очень высока, что люди будут голосовать за мир на выборах…

У них (британцев, – авт.) получается полная колода кандидатов, и опять дальше они играют, не вложив ни копейки денег. Я смотрел, сколько денег потратила Великобритания на помощь Украине. При том, что они политически управляют этим процессом полностью, они потратили где-то третью часть от того, что конфисковали у наших олигархов. Олигархов, а не золотовалютные резервы, которые находятся в Великобритании», – указал Царев.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить