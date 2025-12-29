Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если вдруг Киев согласится на проведение выборов, голосование вряд ли улучшит ситуацию для России – все нынешние потенциальные кандидаты являются британскими агентами.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший депутат Верховной рады и экс-кандидат в президенты Украины Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По мнению Царева, новость о возвращении Залужного в Киев из Лондона связана с подготовкой к выборам.