«Вы же журналист» – Риттер не понял, что имеет дело с пропагандисткой
Отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер привел в бешенство пропагандистку-иноагентку Екатерину Катрикадзе, рассказав о связях ЦРУ и украинских националистов.
Их разговор состоялся в эфире телеканала-иноагента «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы знаем, что ЦРУ поддерживало украинских националистов для того, чтобы действовать сначала против Советского Союза, затем против России. Это абсолютно бесспорный факт. Вы же журналист, значит вы знаете», – сказал Риттер.
«Откуда я знаю?» – удивилась Котрикадзе.
«ЦРУ само рассказывало, есть рассекреченные документы, как создавались специальные структуры на территории США. Так называемый «украинский конгресс». ЦРУ финансировало специальные фонды в 80-е годы. Это общеизвестная и общедоступная информация. Все эти документы имеются. Я говорю о том, что внешние силы старательно пытаются оторвать Украину от России», – сказал Риттер.
Он напомнил события двух украинских майданов и дал им нелицеприятную оценку и назвал их «демократичность» тем, во что хочет верить Котрикадзе, но что не соответствует действительности. В ответ пропагандистка прошипела, что позиция американского разведчика полностью совпадает с позицией российского государства, но радикально противоречит мнению ее знакомых «демократических украинцев».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: