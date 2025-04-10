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Отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер привел в бешенство пропагандистку-иноагентку Екатерину Катрикадзе, рассказав о связях ЦРУ и украинских националистов.

Их разговор состоялся в эфире телеканала-иноагента «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы знаем, что ЦРУ поддерживало украинских националистов для того, чтобы действовать сначала против Советского Союза, затем против России. Это абсолютно бесспорный факт. Вы же журналист, значит вы знаете», – сказал Риттер.

«Откуда я знаю?» – удивилась Котрикадзе.

«ЦРУ само рассказывало, есть рассекреченные документы, как создавались специальные структуры на территории США. Так называемый «украинский конгресс». ЦРУ финансировало специальные фонды в 80-е годы. Это общеизвестная и общедоступная информация. Все эти документы имеются. Я говорю о том, что внешние силы старательно пытаются оторвать Украину от России», – сказал Риттер.

Он напомнил события двух украинских майданов и дал им нелицеприятную оценку и назвал их «демократичность» тем, во что хочет верить Котрикадзе, но что не соответствует действительности. В ответ пропагандистка прошипела, что позиция американского разведчика полностью совпадает с позицией российского государства, но радикально противоречит мнению ее знакомых «демократических украинцев».