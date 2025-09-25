ВСУ держатся не только при помощи США, но и хитрого Китая

Китай – единственная страна в мире, от поставок которой полностью зависит «война дронов» на Украине. Если он остановит эти поставки в пользу России, то преимущество будет полностью на стороне Москвы, потому что западные партнеры Украины не смогут компенсировать производство БПЛА.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил полковник СБУ, депутат Верховной рады Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда мы говорим о том, что у нас есть дроновая война, мы можем вспомнить только одно, что у нас есть одна страна в мире, от которой полностью зависит дроновая война. Это Китай, который на стороне Российской Федерации. И это по факту та страна, которая может завтра или закончить дроновую войну и вернуть все к классической войне, к которой мы привыкли после Второй мировой. Или может прекратить ее полностью, или передать преимущество.

Ну вот просто себе представьте, если они завтра перестанут продавать детали комплектующие. Да, что-то мы сможем сделать, импортозамещение, но уже такого качества не будет. То есть Китай так набил руку, что только они могут обеспечивать – ни США, ни европейские страны, а только Китай сейчас может нас обеспечивать. Поэтому, даже имея средства, не всегда можно иметь все для дроновой войны», – заявил Костенко.

Если верить словам СБУшника, получается, что ВСУ держатся не только на западной разведке и поставках НАТОвского оружия.

Остаётся только гадать о причинах, по которым Китай уже четвертый год не реализует описанный выше сценарий против бандеровцев, хотя те регулярно осуществляют выпады в адрес Пекина.

