ВСУ атаковали резиденцию Путина. Ответ – в ближайшее время. Переговорная позиция будет пересмотрена – Лавров

Дальнобойные беспилотники ВСУ сделали попытку атаковать одну из резиденций российского президента прямо во время интенсивных переговоров.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В ночь с 28 на 29 декабря киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного БПЛА дальнего действия на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области. Все БПЛА уничтожены средствами ПВО ВС РФ», – сказал Лавров.

Данных о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало.

«Обращаем внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта.

Подобные безрассудные действия не останутся без ответа. Объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России определены», – подчеркнул министр.