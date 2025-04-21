Все выжидают, как поведет себя Россия – социолог Копатько

У России достаточно большой запас прочности, и она может нанести чувствительный удар по Западу.

Об этом в интервью блогеру и предпринимателю Александру Бобылеву заявил социолог Евгений Копатько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Копатько, наиболее чувствительными для России из всех введенных ограничений являются санкции на энергетический сектор и цены на нефть.

«Тут за кадром остаются вещи, которые очень чувствительны для российской экономики. Наверное, это еще не стало предметом обсуждения в широких кругах, но на это обращают внимание эксперты. Это большой риск для России. Какие могут быть варианты решения, очевидно, почему пока такая выжидательная позиция в комментариях. Я так полагаю, что там не все понятно, как с Китаем будет история развиваться, потому что там задел и замах побольше будет.

Вопрос: есть ли подушка безопасности у России? Очевидно, она есть. Есть ли инструменты, которые могут нанести ущерб, если не прямо косвенно Соединенным Штатам, я имею ввиду, через какие-то третьи страны, через кого-то, у России тоже, я полагаю, есть. Вопрос, будут ли они использоваться, как поведёт себя российское политическое руководство и насколько эти потери финансовые от продажи нефти будут для неё чувствительны…

Я думаю, что, скажем, Россия и так находится в общем-то в такой ситуации сложной. И, кстати, весь мир и постсоветское пространство наблюдает, как Россия будет справляться с проблемами. Сейчас тоже все выжидают, как поведет себя Россия», – заявил Копатько.