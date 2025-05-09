ВС РФ близки к заходу в Красноармейск

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Украинские источники жалуются на ухудшение ситуации вокруг Красноармейска (Покровска).

Украинский десантник с позывным «Мучной» обращает внимание, что ВС РФ продвигаются как на левом фланге Красноармейска, так и в направлении города.

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«Также западная и южная часть Зверевого находится под контролем русаков, далее пытаются спрятаться в северной части села, чтобы возобновить движение на Первое Мая (Леонтовичи). Наши казаки фиксируют продвижение и пытаются уничтожить противника! Однако, не всех удается отследить, очень быстро залетают в подвалы! Я так понимаю Песчаное тоже минус, потому что оно на карте у меня в красной зоне и половина Зверевого тоже, это значит, что противник делает попытку зайти в город с юго-запада и юга, при этом обеспечив себе устойчивый рубеж для наступления», – описывает ситуацию Мучной.

При этом отслеживающий ход боевых действий в зоне СВО и составляющий карты российский тг-канал «Сливочный каприз» сообщил, что ВС РФ уже зашли в Первое мая.

«Позиционные боевые действия в районе Красноармейска. Передовая позиция ВС РФ в жилой застройке Перше-Травня (Леонтовичи) была обстреляна ВСУ. ВС РФ продвинулись более 1 км в Перше-Травня по направлению к Красноармейску и заняли новые позиции в центральной части посёлка», – указывает паблик, опираясь на данные объективного контроля.

Заход в этот населенный пункт подтвердил и осинтер Анатолий Радов.

Не менее важные события происходят на правом фланге, где развивается наступление ВС РФ как в сторону входящего в Красноармейскую агломерацию Димитрова (Мирнограда), так и в противоположную сторону по направлению к Константиновке.

Украинский военкор-русофоб Богдан Мирошников не скрывает досады от происходящего на этом участке.