Вот и нет рождаемости: Глазьев обвинил Центробанк в оперировании «ненаучной и устаревшей кривой Филлипса»

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Демографическая катастрофа, которая произошла в России в последнее десятилетие, обусловлена тремя экономическими причинами.

Об этом на Московском экономическом форуме заявил академик РАН Сергей Глазьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первая – чудовищное социальное неравенство. Вторая – крайне низкая зарплата у значительной части нашего работающего населения. Треть наших наёмных работников получает зарплату 1 тыс руб в день и меньше. И третья – культ потребительства. Всё это разрушает семьи, не даёт возможность формировать многодетные большие семьи. И выход из этого, конечно, связан с экономической политикой индустриализации», – подчеркнул он.

Высокие темпы экономического роста, а Россия находится в перовой пятёрке двадцатки экономически развитых стран, по словам Глазьева достигнуты не благодаря, а вопреки сложившейся макроэкономической ситуации.

«Если мы посмотрим прогнозы, с которыми выходят наши министерства и ведомства, отвечающее за экономическое прогнозирование, они, как правило, существенно хуже факта. Это недооценка возможностей. У нас идёт спор с Центробанком, какой же предел выпуска продукции? В ЦБ уверены, что мы находимся на пределе, поэтому они дают обычно темпы роста в 2 раза ниже, чем получается по факту. На самом деле у нас возможности огромные», – считает эксперт.

Так, ежегодные потери в непроизведенной продукции доходят до 200 млрд руб. Загрузка производственных мощностей составляет не более 65%, а в машиностроении и того ниже.