Война продлится еще 10 лет, если продолжать верить в победу – украинский эксперт

Анатолий Лапин.  
30.05.2025 13:19
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Россия, Украина


При наличии политической воли украинский конфликт можно было бы бы завершить за несколько месяцев.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, намекая на истекший срок президента страны Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При наличии политической воли украинский конфликт можно было бы бы завершить за несколько месяцев....

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«Я не берусь прогнозировать, что будет за год. При модели, при наличии политической воли к завершению войны и грамотного политического управления, войну можно закончить за 2−3 месяца, полностью закончить.

При желании, прежде всего, контролировать неограниченную власть, при желании и расчете на то, что в войне может быть достигнута победа, война может продолжаться еще 10 лет», – заявил Бортник.

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