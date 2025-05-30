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При наличии политической воли украинский конфликт можно было бы бы завершить за несколько месяцев.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, намекая на истекший срок президента страны Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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