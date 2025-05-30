Война продлится еще 10 лет, если продолжать верить в победу – украинский эксперт
При наличии политической воли украинский конфликт можно было бы бы завершить за несколько месяцев.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, намекая на истекший срок президента страны Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я не берусь прогнозировать, что будет за год. При модели, при наличии политической воли к завершению войны и грамотного политического управления, войну можно закончить за 2−3 месяца, полностью закончить.
При желании, прежде всего, контролировать неограниченную власть, при желании и расчете на то, что в войне может быть достигнута победа, война может продолжаться еще 10 лет», – заявил Бортник.
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