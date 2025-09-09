Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

СБУ и МВД Украины не имели права раскрывать детали убийства экс-спикера ВР [нациста и майданщика-русофоба] Андрея Парубия.

Об этом в эфире «Пятого канала» заявил генерал СБУ в отставке, экс-депутат ВР Григорий Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Генерал считает, что, как и в деле убитой Фарион, это принесло много вреда «в раскрытии этого преступления и доказывании в суде вины обвинения обвиняемого».

«Кто вас учил, где вы учились, во что вы превратились, я просто не знаю…», – негодует Омельченко.

«Я обратился к Владимиру Зеленскому, учитывая его безудержное стремление к пиару и подчеркиванию своего величия во всех делах, куда он вмешивается. Я сделал это по одной причине, потому что накануне Зеленский заявил, что поручил безотлагательно представлять нашему обществу проверенную информацию… Господин Зеленский, ты не имеешь конституционного права делать любые комментарии, оценки по криминальным и любым другим судебным делам, давать любые поручения или указания правоохранительным органам!», – заявил укро-генерал.

Он предлагает диктатору распечатать список своих конституционных полномочий на плакате и повесить у себя в кабинете.