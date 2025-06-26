Вчершний саммит НАТО стал самым провальным для Украины за все годы войны

Итоги состоявшегося накануне саммита НАТО стали крайне неутешительными для Украины.

Об этом в эфире видеоблога Натальи Влащенко заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если взять в руки декларацию саммита НАТО в Нидерландах, то она, с точки зрения Украины, самая провальная за последние годы войны. Почему я так говорю? Во-первых, впервые из этой декларации исчезли признания украинских перспектив членства, которые были в Вашингтонской декларации, в Вильнюсской декларации.

Там теперь обещается просто помощь, но нет признания украинских евроатлантических перспектив. Во-вторых, понимаете, дьявол кроется в словах, и Россия, конечно, упомянута как долгосрочная угроза, но еще в 2023-2024 годах она называлась по-другому – наибольшая и прямая угроза. То есть теперь, судя по декларации саммита НАТО, она не наибольшая и не прямая угроза, а просто долгосрочная угроза», – заявил Бортник.