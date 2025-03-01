Вассерман: Покушение на митрополита Тихона планировалось как удар по Путину

Катя Добрина.  
01.03.2025 19:30
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Крым, Политические убийства, Терроризм, Украина


Покушение на митрополита Крымского Тихона (Шевкунова) – это однозначно удар по президенту РФ Путину в традициях террористов.. Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Отец Тихон сейчас митрополит Крымский, а Крым руководство террористической организации «Украина» всё ещё считает своей собственностью, игнорируя волеизъявление жителей Крыма. Для террористов это вообще характерно. Они не считаются ни с чьей волей, кроме своей собственной. Кроме того, нельзя забывать, что митрополит Тихон много лет был духовником президента Путина. И, соответственно, удар по нему террористы рассматривают как удар по Путину – если непосредственно до него нельзя добраться, то хоть так сбоку его зацепить. Это вообще общее правило поведения террористов – они бьют по тем, до кого легче дотянуться», – подчеркнул Вассерман.

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Покушение на митрополита Крымского Тихона (Шевкунова) – это однозначно удар по президенту РФ Путину...
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По словам депутата, террористы всегда руководствуются не военной логикой, а логикой запугивания: они надеются ударами по тем, до кого легче дотянуться, запугать всех. И в этой связи сам Вассерман не уверен, что смог бы устоять под угрозами своим близким.

«Там не просто вербовали, там шантажировали. Шантажировали, опираясь на родственников, находящихся всё ещё в пределах досягаемости террористической организации «Украина». Честно скажу, я бы сам долго колебался, если бы мне пригрозили судьбой кого-нибудь из моих родных и близких. Я примерно представляю себе, что в таких случаях делают, но тем не менее, не исключаю, что колебался бы», – отметил Вассерман.

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