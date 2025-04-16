Ваджра: Военный разгром Украины предрешен, но Трамп надеется что-то выторговать у России

Максим Столяров.  
16.04.2025 09:01
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Дональд Трамп не будет прекращать военную помощь Украине, потому что рассчитывает что-то выторговать взамен у Москвы.

Об этом в своем блоге заявил вынужденный переехать в Петербург после переворота 2014 года киевский публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп не будет прекращать военную помощь Украине, потому что рассчитывает что-то выторговать взамен...

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«Да, американцы могут завтра остановить даже вот то, что сейчас еще идет на Украину. То, что еще проплатила предыдущая администрация. Они могут полностью отключить для Украины разведку спутниковую, Старлинк.

Но тогда получается, что Трамп просто так отдает свой достаточно серьезный актив в диалоге с Москвой.

Потому что, если помощь американская останавливается месяца на 2-3, то Украина все. Но тогда получается, что они ничего не получат взамен. Они же как хотят – мы останавливаем войну, но мы должны что-то от вас получить. От нас, от России», – сказал Ваджра.

«А что Москва может предложить Трампу? Нам мир необходим, но не на любых условиях. Российская армия побеждает. Вопрос военного разгрома Украины – это просто вопрос времени. Это все знают. Военный разгром Украины предрешен», – считает эмигрант.

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