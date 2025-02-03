В заявлении Путина о переговорах есть ловушка – Царев

Президент РФ Владимир Путин озвучил Дональду Трампу условия для начала переговоров по Украине – Зеленского в них быть не должно, что повергло Киев в шок.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил экс-нардеп ВР, политик Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, президент России отметил, что ему всё равно, кто будет представлять переговорную группу по Украине, но подписывать документы должен легитимный представитель украинской власти, коим Зеленский не является. К тому же, для начала процесса нужно отменить указ, запрещающий его вести.