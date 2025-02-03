В заявлении Путина о переговорах есть ловушка – Царев
Президент РФ Владимир Путин озвучил Дональду Трампу условия для начала переговоров по Украине – Зеленского в них быть не должно, что повергло Киев в шок.
Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил экс-нардеп ВР, политик Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Так, президент России отметил, что ему всё равно, кто будет представлять переговорную группу по Украине, но подписывать документы должен легитимный представитель украинской власти, коим Зеленский не является. К тому же, для начала процесса нужно отменить указ, запрещающий его вести.
«В этом заявлении есть ловушка: кто тогда может отменить указ? Спикер Верховной Рады. Когда спикер Верховной Рады может от менять указы президента? Тогда, когда президент недееспособный. То есть полностью подконтрольный Зеленскому Стефанчук должен признать президента недееспособным. Это в принципе нереально.
Путин поставил Трампу условия. Если раньше условия ставили России для начала переговоров – вы должны сделать то-то, отойти на границе 1991 года, ждать, какие репарации мы вам назначим и потом будете их выплачивать до конца жизни, то сейчас Владимир Путин поставил условие: если Трамп считает, что он может надавить на Украину и заставить Зеленского уйти, тогда Путин найдёт людей, которые будут вести переговоры с Украиной.
Наш президент обозначил ещё одно решение проблемы: он сказал, что если Украине не будут поставляться патроны, снаряды и финансы, то она проиграет в течение двух месяцев. Может быть не двух, оружием ее накачали хорошо, но то, что проиграет – это точно. И этот вариант для нас самый предпочтительный», – заключил Царёв.
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