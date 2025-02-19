В США предложили Европе перестать быть кучкой ссорящихся идиотов

Европа превратилась в нахлебника США, которого волнует лишь то, как Штаты вытащат ее из очередной заварушки.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил экс-начальник штаба госсекретаря США Лоуренс Вилкерсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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