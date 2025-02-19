В США предложили Европе перестать быть кучкой ссорящихся идиотов

Анатолий Лапин.  
19.02.2025 12:47
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Сюжет дня


Европа превратилась в нахлебника США, которого волнует лишь то, как Штаты вытащат ее из очередной заварушки.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил экс-начальник штаба госсекретаря США Лоуренс Вилкерсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа превратилась в нахлебника США, которого волнует лишь то, как Штаты вытащат ее из...

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«Сейчас у нас есть люди, которых волнует только то, как бы США вытащили их из любой заварушки, в которую они могут попасть. Может быть, мы сами это воспитали, я не знаю. Это точно не произойдет при Дональде Трампе. Если они сейчас ополчатся друг на друга и начнут междоусобную европейскую войну, он полностью от них отвернется. У нас будут экономические и торговые отношения, но других отношений не будет…

Нам нужно уходить от старого мира к новому существующему миру. И Европа должна сделать это как можно быстрее, иначе они так и останутся кучкой ссорящихся идиотов, которыми, по моему мнению, они сейчас и становятся», – заявил Вилкерсон.

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