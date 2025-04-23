В США цензура еще хуже, чем в России – релокант-русофоб

Елена Острякова.  
23.04.2025 17:31
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Россия, Украина, экстремизм


Сбежавшие в США российские деятели искусств сталкиваются там с такими же «мудовыми и идиотскими проблемами».

Об этом бежавший из России режиссер и сценарист Александр Молочников рассказал журналисту-иноагенту Михаилу Зыгарю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сбежавшие в США российские деятели искусств сталкиваются там с такими же «мудовыми и идиотскими...

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«У меня были моменты отчаяния, и они происходят, когда я говорю: ребята, да это же то же самое. Это происходит постоянно. Мы уехали, не желая участвовать в тотальной цензуре, а вот, собственно, она же», – сказал Молочников.

Он рассказал, как в его первый день обучения на режиссерских курсах в Колумбийском университете начался с восьмичасовой промывки мозгов по тому, «что ты можешь и не можешь говорить и чувствовать». Потом их собирали, чтобы «женщины в слезах три часа рассказывали о случаях харрасмента».

«Три часа «новой этики» в неделю – я не вижу большого отличия от уроков о важном. Это тоже такие свои уроки о местном важном». – жаловался релокант.

При этом он признался, что даже на интервью боится сказать «что-то не то».

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