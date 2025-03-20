В Штатах о нас забывают, нужно больше пиара – украинский генерал

На американском ТВ почти не показывают новости, связанные с ней.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, который находится в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не все американцы вообще интересуются ситуацией по Украине, и это абсолютно наша вина, потому что мы, кстати, неоднократно с вами обсуждали вопрос отсутствия в информационном пространстве стран, которые нас поддерживают, украинских журналистов, которые бы доносили правду о ситуации во время российско-украинской войны.

И это привело к тому, что нас в определенных моментах просто перестали слышать и о нас стали забывать. Так же и в Соединенных Штатах, люди уже забыли, они достаточно четко ориентируются по ситуации на Ближнем Востоке, потому что это показывается, освещается. Вот я смотрю утром и вечером новости американские, и скажу так, что об Украине практически нет речи. Так что это наша проблема и наша боль. И мы должны уровень поднимать, пока власть до сих пор нихрена этого не делает. Что касается вообще ситуации, нравится американцам или нет – ну, американцы думают и о своих проблемах, и мы должны что-то менять в информационном поле, еще раз подчеркиваю, чтобы нас услышали», – завил Кривонос.