В Румынии промосковская партия вышла в лидеры – политик-русофоб
Быстро растущая в Румынии популярность партии, выступающей исключительно за интересы народа, за мирный диалог и против вооружения Украины – является результатом «происков Москвы».
Об этом в эфире видеоканала скандально известного пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевского журналиста Дмитрия Гордона (фигурант списка экстремистов) заявил лидер молдавской партии «Лига городов и коммун» Александр Бужорян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«К сожалению, в Румынии, несмотря на то, что Румыния страна НАТО, член ЕС – во многих моментах не удалось воспрепятствовать вмешательству Москвы в электоральный процесс, потому что и там есть партии, которые использовали российский ресурс финансовый, в том числе огромнейшую сеть ботов, троллей, которые рекламировали и продвигали нарративы самих партий.
На данном этапе в Румынии одна из партий, партия AUR, является, к сожалению, самой популярной партией Румынии», – переживал политик-русофоб.
Он уверяет, что якобы есть доказательства связи этой партии с Москвой, но как обычно не приводит их. Чего стоят эти утверждения, можно видеть из его слов о якобы российском вмешательстве в избирательный процесс США, что теперь опровергли даже американские спецслужбы.
«Для России это, естественно, путь намного легче, чем прямая военная агрессия. Но это только начало, то есть попытка для внедрения своих людей в государственные структуры», – войдя в русофобский раж, патетически резюмировал Бужорян.
