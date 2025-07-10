В правящем классе ЕС потеряли страх перед военным ответом РФ – Шишкин

Максим Столяров.  
10.07.2025 18:19
  (Мск) , Минск
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ЕС привык вместе с США воевать с Россией руками ВСУ, не неся никаких потерь, кроме экономических издержек из-за санкций.

Об этом эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил в интервью белорусскому информагентству БелТА, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ЕС привык вместе с США воевать с Россией руками ВСУ, не неся никаких потерь,...

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«С одной стороны, да [на Украине происходит демонстрация силы], с другой – европейцы видят, что они могут вместе с американцами уже который год воевать против России и при этом не нести никаких потерь. А отрицать глупо, что руками ВСУ воюют с нами США и ЕС – причём, не брюссельская бюрократия, а сообщество наций.

Не нести потерь, кроме тех, которые они сами прописали своими санкциями. Европейцы никакого ущерба, кроме экономического, на который они согласились, не понесли.

Поэтому за эти годы как раз очень сильно увеличилось количество тех в правящем классе ЕС, кто как раз страх-то и потерял. Что, оказывается, можно наносить эти удары и говорить – «а мы здесь причём, это ВСУ», – сказал Шишкин.

«А от того, что мы где-нибудь и как-нибудь особо серьёзно долбанём на Украине, там даже не почешутся. И вообще сенатор Грэм (он, конечно, не европеец, но принадлежит к европейской романо-германской цивилизации, США – это её плод) открытым текстом чётко сказал, что война на Украине – это лучшая инвестиция Америки», – напомнил эксперт.

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