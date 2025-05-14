В Пентагоне увидели риск прямого военного столкновения с Россией

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Глава Северного командования Вооруженных сил США и Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки генерал Грегори Гийо сделал ряд резонансных заявлений на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам Конгресса США. Эти слова являются отражением образа мыслм значительной части американской военной верхушки.

По словам генерала Гийо, в Пентагоне видят риск перерастания войны на Украине в военный конфликт США и России – в случае эскалации нынешних боевых действий.

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«Поскольку жестокое и ошибочное вторжение России в Украину продолжается уже четвертый год, остается несколько вероятных путей, по которым война может перерасти в прямой военный конфликт с Соединенными Штатами», — отметил американский военный.

Также генерал Гийо отметил динамику развития военного сотрудничества Москвы с Пекином и Пхеньяном, в частности участие северокорейских военных в боях в Курской области и российско-китайские учения в Арктике.

«В то время как КНР, Россия, Северная Корея и Иран стремятся избежать вооруженного конфликта с Соединенными Штатами, их восприятие упадка Запада способствует растущей готовности бросить вызов Соединенным Штатам на мировой арене и увеличивает риск просчетов в условиях кризиса», — заявил Гийо.

Также, по словам Гийо, ситуация на Ближнем Востоке грозит США «военным конфликтом с Ираном и его прокси-силами», а напряженность вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море может привести к столкновению с Китаем. Помимо этого, по оценке генерала, ситуация на Корейском полуострове также грозит возобновлением войны.

Интересно, что внутри ведущейся на Западе дискуссии многие старые “ястребы” пытаются возложить ответственность за ухудшение геополитических позиций США на политику администрации Трампа, желающей выйти из украинского конфликта и перезагрузить отношения с сателлитами и союзниками на принципах нацонального эгоизма.

Как пишет Reuters, со ссылкой на итоги недавно проведенного по заказу Фонда «Альянс демократий» ежегодного опроса, восприятие США в западном мире ухудшилось и стало хуже, чем восприятие Китая.

В опросе не приводятся подробные сведения об используемых критериях, но Фонд «Альянс демократий», заказавший проведение, заявляет, что его цель — защищать и продвигать демократические ценности. Таким образом, заказчик – одна из глобалистских запалных структур.

На вопрос, почему ухудшилось восприятие США, основатель Альянса и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен ответил:

«Президент Трамп развязал торговую войну, отчитал президента Украины в Овальном кабинете, заставил союзников почувствовать себя уязвимыми, а врагов — воодушевленными».

«Неудивительно, что мнение ухудшилось даже среди таких людей, как я, которые всю жизнь восхищались Соединенными Штатами и тем, что они олицетворяют», — добавил он.

Восприятие Трампа было негативным в 82 из 100 опрошенных стран, что выше, чем у президента России Владимира Путина и президента Китая Си Цзиньпина, которые были негативно оценены в 61 и 44 странах соответственно.

В опросе также был представлен рейтинг восприятия стран от -100% до +100%. Чистый рейтинг восприятия США упал с +22% в прошлом году до -5%. Доля стран, где имидж США положительный, снизилась с 76% в прошлом году до 45%, показал опрос. В отношении Китая чистый рейтинг восприятия вырос с +5% в прошлом году до +14% в этом году.