В Крыму всё стабильно: из дела чиновника, сбившего насмерть человека, исчезла запись об алкогольном опьянении

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бывший член Общественной палаты Крыма, экс-глава Общественного совета Симферополя Олег Щербаков получил 3 года условно за пьяное ДТП, повлекшее гибель человека в сентябре 2023 года.

За нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, Щербакову грозило от 5 до 12 лет лишения свободы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Следствие подтвердило, что действующий на тот момент член Общественной палаты Крыма за рулем личного автомобиля на улице Киевской в Симферополе выехал на встречную и столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Причем алкогольное опьянение обвиняемого было подтверждено, как и скорость его «Фольксвагена» 111 км/ч, на которой Щербаков выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями «Деу» и «Шкода».

Позже водитель «Шкоды» от полученных травм скончался. Однако в решении суда об алкогольном опьянении ни слова. И это при том, что дело брал на контроль СК РФ.

Щербаков осужден «за нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшем по неосторожности смерть человека».

Ранее Киевский районный суд Симферополя заключил Щербакова под стражу, инкриминировав ему пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ – нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Но вместо СИЗО виновник ДТП оказался под домашним арестом в виду полученных травм.

Адвокат Щербакова Юлия Дорофеева уверяла, что ее подзащитный не в состоянии говорить, а по делу проходит в статусе подозреваемого. Кроме того, в деле нет сведений о том, что Щербаков был в состоянии алкогольного опьянения на момент совершения ДТП. Адвокат утверждает, что экс-депутату отказали в медпомощи в Симферополе, поэтому он был вынужден обратиться за ней в Джанкое, но спустя два дня после аварии.

Дочь погибшего в результате ДТП Петра Лесика опасалась, что Щербаков откупится, тогда как родственники погибшего отказались от материальной компенсации и хотели, чтобы виновник аварии оказался за решеткой.

Прецедент ухода от ответственности за смертельное ДТП в Крыму есть. В апреле 2022 года Верховный суд Крыма закрыл уголовное дело в отношении крымского бизнесмена Сергея Бейма, который совершил ДТП со смертельным исходом. За гибель 67-летней женщины Бейм выплатил ее родным 17 миллионов рублей, и избежал наказания.

В феврале 2022-го года депутат-единоросс Игорь Буданов за рулем BMW насмерть сбил пожилую женщину. Но избежал наказания и продолжал вести парламентскую деятельность вплоть до марта 2023 года.