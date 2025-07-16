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Украинское общество демотивировано ожиданием ужасной судьбы, а Владимир Зеленский бежит от реальности и не спешит брать на себя политическую ответственность.

Об этом на канале объявленного в РФ в розыск украинского политолога Юрия Романенко заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У России есть, как минимум, стратегическая цель войны – чтобы Украина стала снова зависимой, чтобы сломать нашу волю, чтобы украинская государственность стала оболочкой и признала легитимный контрольный пакет акций за Россией. Стратегические цели войны Украины до сих пор четко не сформулированы. Когда-то президент говорил, что надо вернуть последнего деда в последнем селе. На сегодня мы уже давно не слышали, что должно стать точкой, в которой мы можем сказать, что достигли своих реалистических целей», – рассуждал хирург-нацист.