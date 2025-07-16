В Киеве жалуются: украинское общество в унынии, а Зеленский неадекватен
Украинское общество демотивировано ожиданием ужасной судьбы, а Владимир Зеленский бежит от реальности и не спешит брать на себя политическую ответственность.
Об этом на канале объявленного в РФ в розыск украинского политолога Юрия Романенко заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У России есть, как минимум, стратегическая цель войны – чтобы Украина стала снова зависимой, чтобы сломать нашу волю, чтобы украинская государственность стала оболочкой и признала легитимный контрольный пакет акций за Россией.
Стратегические цели войны Украины до сих пор четко не сформулированы. Когда-то президент говорил, что надо вернуть последнего деда в последнем селе. На сегодня мы уже давно не слышали, что должно стать точкой, в которой мы можем сказать, что достигли своих реалистических целей», – рассуждал хирург-нацист.
«И это тоже во многом демотивирует, потому что все больше и больше людей не видят света в конце тоннеля. Один из последних опросов КМИС показал, что если в 22-м году 88% верили, что в течение 10 лет после войны Украина станет цветущим европейским государством, членом Евросоюза, то сейчас таких осталось вдвое меньше – 43%.
А большинство уже верит, что после войны Украина будет разрушенной, изуродованной, выжженной землей. И это, конечно, не добавляет мотивации и оптимизма», – добавил Друзенко.
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