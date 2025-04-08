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Украинский МИД гневно отреагировал на вчерашнее интервью британскому изданию The Telegraph единственной американской конгрессвумен украинского происхождения Виктории Спартц.

«В отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и останется украинской», – написал пресс-секретарь ведомства Георгий Тихий в бывшем Твиттере, намекнув, таким образом, что не считает американского политика украинкой.

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Напомним, родившаяся в Черниговской области Украины член Палаты представителей США вчера призвала «отдать землю России» ради завершения войны и не голосовать за Зеленского на выборах.

«Я единственный член Конгресса, родившийся в Украине, — вот почему мы должны отдать землю России», – эту цитату из интервью The Telegraph вынес в заголовок.

«Я просто не понимаю, как они (Украина) могут быть поставлены в позицию, позволяющую требовать сохранения земли. Если бы они выиграли войну, это было бы совсем другое дело», – добавила Спартц.

По ее мнению, «легких решений не существует», а войны лучше заканчивать «как можно быстрее». «Если это занимает много времени, это обычно не очень хорошо заканчивается для демократий», — убеждена Спартц.

Она такое резко раскритиковала Зеленского за поведение в Белом Доме.

«После его печально известной ссоры с Трампом в Овальном кабинете госпожа Спартц обвинила господина Зеленского в том, что он оказал медвежью услугу украинскому народу и оскорбил американского президента», – отмечается в материале.

Издание пишет, что Спартц «презирает» Зеленского.

«У них будут выборы, и если украинцы вновь его выберут, то потеряют остальную часть страны», — заявила конгрессвумен.

Спартц долгое время поддерживала оказание помощи Киеву, но впоследствии изменила свою позицию, проголосовав в прошлом году против нового пакета финансовой поддержки на сумму $61 млрд.

Спартц пояснила, что, прежде всего, руководствуется интересами США и требует, чтобы в законопроект был включен вопрос безопасности на американо-мексиканской границе.

Спартц известна на Украине своей жесткой критикой главы президентского Офиса Андрея Ермака, пару лет нахад она писала письма в Госдеп с требованием оказать давление на Киев с целью его отставки. При этом, ее нельзя назвать пророссийски настроенной. Она призывала Трампа не слишком доверять Путину на переговорах о мире.