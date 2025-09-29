Война на Украине подходит к своей кульминации.

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Развязка на наших полях наступает. Мы постоянно приближаемся к развязке. Просто, развязка может иметь как мирное решение, так и финальную военную эскалацию», – умничал укро-эксперт.

Он вспомнил, что еще весной говорил, что «путь к дипломатии будет вымощен через горнило эскалации».

«Мы идём по этой тропинке, потому что Россия пытается играться снова в Карибский кризис. Для этого им нужно ядерное сдерживание – СНВ-3 и всё остальное. Намекает пока что, но Москва может пойти и дальше в этой части.

Представьте себе, что будет, если российские ракеты где-нибудь снова появятся на Кубе или в Венесуэле в ответ на «Томагавки», – рассуждал Бортник.