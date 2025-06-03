В Киеве признали, что Украина не смогла бы самостоятельно провести операцию «Паутина»

Вадим Москаленко.  
03.06.2025 17:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина


Атаки Киева в минувшие выходные на военные аэродромы в глубине России не могли произойти без спутниковой поддержки со стороны «третьей страны».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Константин Матвиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Атаки Киева в минувшие выходные на военные аэродромы в глубине России не могли произойти...

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«В этой операции для меня есть одна загадка – принимала ли участие третья страна? Я, конечно, верю, что дроны, благодаря искусственному интеллекту, самостоятельно наводились на российские самолёты. Но, послушайте, это так похоже на спутниковое наведение! А мы знаем, что у нас спутниковых технологий нет. Говорят, что уже есть, но мы же не имеем в виду спутник Притулы, правильно?

Я не уверен, что у нас есть возможность так массово (это же не один спутник нужен) навести дроны. Причём, в разных местах. Это же не только Кольский полуостров, это и Центральная Россия, это и аж Забайкалье! Это феноменально, это вызывает такой детский восторг, но имело ли место участие третьей страны?», – вещал Матвиенко.

«Если имело место участие третьей страны, какая это страна? Сразу приходят в голову США, но мы видим позицию Трампа. Великобритания? А я не уверен, что у них есть такие технологии. Кроме того, Великобритания не пошла бы вопреки позиции США, особенно учитывая любовь Трампа к тарифам. Я думаю, это такой наполовину детективный вопрос, мы ещё долго будем над ним размышлять», – добавил укро-эксперт.

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