Атаки Киева в минувшие выходные на военные аэродромы в глубине России не могли произойти без спутниковой поддержки со стороны «третьей страны».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Константин Матвиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этой операции для меня есть одна загадка – принимала ли участие третья страна? Я, конечно, верю, что дроны, благодаря искусственному интеллекту, самостоятельно наводились на российские самолёты. Но, послушайте, это так похоже на спутниковое наведение! А мы знаем, что у нас спутниковых технологий нет. Говорят, что уже есть, но мы же не имеем в виду спутник Притулы, правильно? Я не уверен, что у нас есть возможность так массово (это же не один спутник нужен) навести дроны. Причём, в разных местах. Это же не только Кольский полуостров, это и Центральная Россия, это и аж Забайкалье! Это феноменально, это вызывает такой детский восторг, но имело ли место участие третьей страны?», – вещал Матвиенко.