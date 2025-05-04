В Киеве хватаются за голову – российские СМИ возвращаются в Европу
Большой опасностью для Украины может стать возвращение российских медиа в европейские страны, и крах бандеровских нарративов.
Об этом на форуме «Kyiv Stratcom» заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Из основных внешних угроз в информационном пространстве – это распространение российских нарративов и фейковой информации, которая подкрепляет действия РФ.
Например, сегодняшняя ночь – мощный обстрел, мощные ракетные удары, использование большого количества ракет, БПЛА. Но все оно подается так, что основная задача, которую решала Российская Федерация – уничтожение предприятий ВПК.
Это информационное пространство Российской Федерации, но я уверен, сейчас в европейском пространстве российские ресурсы будут подавать так, что все было направлено только на оборонно-промышленный комплекс», – трепался укро-разведчик.
Он пожаловался, что российские СМИ успешно возвращаются в Европу.
«На сегодняшний день одна из угроз для информационного… нашего и Европы, возвращение российских медиа на европейское информационное пространство.
Мы помним, как это было в 2022 году, после начала агрессии, как были закрыты российские медиа. На сегодняшний день Россия пытается вновь вернуть свои утраченные позиции. И, к сожалению, статистика показывает, что на сегодняшний день России удается вернуться в информационное пространство Европы и мира со своими новыми нарративами», – с тревогой подытожил он.
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