В Европарламенте протестующих сербских студентов призвали пройти через предательскую инициацию: покаяться перед Хорватией

Представителей протестующих сербских студентов пригласили на слушания по Сербии в Европарламент, куда те в том числе пожаловались на режим Вучича, якобы лишивший их прав и свобод.

Сидевшим на «галёрке» майданщикам одним из евродепутатов был предложен рецепт успешной евроинтеграции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Докладчик Европарламента по перспективам евроинтеграции Сербии хорват и сербофоб Тотнино Пицула представил на обсуждение европейских парламентариев доклад по ситуации в соседней стране. Согласно его выступлению, Сербия абсолютно не готова к вступлению в Евросоюз, в стране царят коррупция и государственный произвол, а её руководство разделяет европейские ценности только на словах, а не на деле.

Что характерно, в своём докладе Пицула использовал жалобы, которые ему предоставили сербские протестующие «студенты», доставившие их в Страсбург в ходе недавнего велопробега. За это некоторым из них, нарочито представителям молодёжи вузовского возраста, чтобы «студенческие» протесты в глазах европарламентариев действительно выглядели таковыми, дали возможность посмотреть со стороны как в ходе дебатов мажут грязью их страну.

«Сербия не является страной либеральной демократии европейского типа. Она находится в ловушке своих национальных мифов, ничего не меняется. Что касается Хорватии, то никакой нормализации, повторяю, никакой нормализации не будет, пока Сербия не признает свою ответственность за агрессию 90-х годов и не согласится выплатить военные репарации жертвам! Это минимум, который она может сделать в знак примирения. Наконец, послание студентам — хорошо, что вы выступаете за европейские ценности, и для вас это означает примирение с Хорватией и признание вины за все, что было сделано с нашим народом в 90-х годах. Это тоже европейские ценности. Нет доверия без признания правды, а правда иногда может быть горькой, но без нее нет прогресса», – заявил сербским юнцам, изображавшим из себя бывалых оппозиционеров, другой хорватский евродепутат Стивен Никола Бартулица.

В свою очередь французский правый депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что доклад представлял из себя, по сути, обвинительное заключение.