В Австрии советуют ВСУ оставить Красноармейск

Украинскому руководство нужно срочно что-то решать – оставлять или оборонять Красноармейск (Покровск), пока ситуацию «не затянуло в водоворот».

Об этом на канале «ZDF» заявил австрийский военный эксперт Густав Грёссель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема в том, что если Украина сейчас подтянет силы, чтобы зачистить эти дома [проникновения русских ДРГ на территорию Красноармейска], начнёт масштабные поиски, то им придётся перебросить эти силы в город по нескольким линиям снабжения под обстрелом российской артиллерии, и прежде всего, по дорогам, которые легко просматриваются российскими беспилотниками.

И русские не против, потому что именно это приводит к большим потерям для украинцев. Поэтому сейчас перед украинским руководством стоит сложный вопрос – рисковать и смириться с потерями, чтобы удержать город ещё немного, или отступить, пока тебя не затянуло в водоворот», – сказал Грёссель