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Гонконгская South China Morning Post пишет, что лидеры ЕС в конце июля планируют поездку в Пекин для участия в совместном саммите с Председателем Госсовета КНР Си Цзиньпином

«Второй подряд саммит ЕС-Китай пройдет в китайской столице, несмотря на то, что место проведения должно меняться. Однако, учитывая нежелание Си совершить поездку в Брюссель, председатель Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласились с тем, что им придется отправиться в Пекин, если они хотят пообщаться с китайским лидером», – говорится в публикации.

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Утверждается, что дата встречи не подтверждена с китайской стороной, но готовность лидеров ЕС совершить поездку свидетельствует об их серьезных усилиях по восстановлению отношений с Пекином в то время, когда отношения ЕС с США «фактически рухнули».

«Во вторник фон дер Ляйен поговорила с премьер-министром Китая Ли Цянем по просьбе второго по значимости чиновника Китая, а в среду глава торгового ведомства ЕС Марош Шефчович пообщался с министром коммерции Китая Ван Вэньтао. В ходе видеозвонка Ван и Шефчович договорились «немедленно начать переговоры о ценовых обязательствах на электромобили, а также обсудить инвестиционное сотрудничество между Китаем и ЕС в области автомобильной промышленности», говорится в сообщении министерства торговли», – говорится в материале.

Издание добавляет, что, во время разговора фон дер Ляйен с Ли они договорились следить за последствиями для торговли, вызванными масштабными глобальными тарифами Трампа. Как сообщает агентство Reuters, европейские фармацевтические компании предупредили президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о том, что тарифы, введённые Трампом, заставляют их ускоренно перемещать производство в США.

Также европейцы обеспокоены, что поток китайских товаров по сниженным ценам, предназначенных для США, может быть перенаправлен в Европу и оказать давление на местных производителей, и так находящихся в затруднительном положении.

«В условиях, когда обе стороны испытывают серьезное экономическое давление со стороны США, Брюссель притормозил ухудшение отношений с Китаем, которые в последние годы опустились до нового минимума из-за связей Пекина с Москвой и целого ряда экономических претензий. Эта корректировка позиции стала заметна в опубликованном Еврокомиссией отчете о разговоре с Ли, в котором не упоминаются некоторые традиционные претензии ЕС к КНР, такие как права человека или геноцид уйгуров», отмечает издание

Кроме того, лидеры Евросоюза, похоже, смирились с тем, что для встречи с высшим должностным лицом Китая, принимающим решения, им придется принять его условия.

Издание отмечает, что в этом году наблюдается настоящее паломничество европейских лидеров в Пекин. Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в этот четверг с третьим визитом за два года, а президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Китай во второй половине этого года, как сообщают несколько официальных источников.

Агентство AFP добавляет к этому, что председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин призвал Европейский союз объединить усилия с Пекином, чтобы противостоять «одностороннему запугиванию» со стороны США.

Как известно, США резко повысили пошлины на китайские товары «в связи с неуважительным отношением Китая к мировым рынкам».

Последний указ Дональда Трампа повышал пошлины для Пекина с 84% до 125%. Но еще ранее президент США ввел 20-процентную пошлину из-за фентанила. Таким образом, фактический размер пошлин в отношении товаров из Китая составляет 145%.

Китай в ответ повысил пошлины на товары США с 84% до 125%, сообщает Госсовет КНР. Новые тарифы начнут действовать с 12 апреля.

Ввиду серьезного профицита КНР в торговом балансе с США, тарифная война отозвалась нокаутом по валютному рынку. Курс юаня к доллару рухнул на исторический минимум 2007 года, как и котировки акций китайских компаний-экспортеров.

В общем, китайцы, вслед за американцами, на себе ощутили, что за восстановление величия приходится платить не только из соседского, но и из своего кармана.