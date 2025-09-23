Укро-людоловы схватили гражданина Болгарии с инвалидностью

Анатолий Лапин.  
23.09.2025 15:37
  (Мск) , Москва
Просмотров: 398
 
Беспредел, Болгария, Дзен, Происшествия, Украина


На Украине насильно мобилизовали гражданина Болгарии Любомира Кирова, имеющего инвалидность. Они приехал к своей матери, живущей на Украине. Там молодого человека на улице схватили сотрудники украинского военкомата – ТЦК, чтобы увезти на фронт.

Об этом в своем блоге рассказала болгарская журналистка Ася Зуан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине насильно мобилизовали гражданина Болгарии Любомира Кирова, имеющего инвалидность. Они приехал к своей...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

С требованием разобраться в ситуации выступил председатель Комитета по делам болгар за рубежом Народного собрания Стоян Таслаков. Он получил обращение от отца похищенного Николая Попова. Депутат потребовал разобраться в ситуации премьер-министра Болгарии и МИД страны.

«Этот случай лишь подтверждает, что, когда главенствует беззаконие и преступность, никто не застрахован. Сегодня наш болгарин, завтра – кто угодно. Украина на сегодняшний день – не правовое государство, и не государство в классическом понимании. Украина – это террористическая ячейка, созданная Западом для совершения терактов, диверсий, преступлений. Все мы видели жуткие кадры «добровольной» мобилизации на Украине, теперь наш болгарин оказался в лапах людоловов Зеленского», – заявила Зуан в комментарии «ПолитНавигатору».

По ее мнению, если власти Болгарии будут бездействовать, местное население должно потребовать отставку руководства страны:

«Если власти Болгарии, которые по общеевропейской моде поддерживают «бедного, несчастного» Зеленского, не отреагируют и не защитят наших граждан, могу сказать, что нам, народу, придется в очередной раз потребовать их отставки. И если Европа продолжить закрывать глаза на преступления и террор, который совершает режим Зеленского, он будет ползти по всей Европе. Раньше Украина кошмарила русскоязычное население и своих граждан, уже под раздачу пошли граждане других стран».

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить