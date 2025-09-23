Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине насильно мобилизовали гражданина Болгарии Любомира Кирова, имеющего инвалидность. Они приехал к своей матери, живущей на Украине. Там молодого человека на улице схватили сотрудники украинского военкомата – ТЦК, чтобы увезти на фронт.

Об этом в своем блоге рассказала болгарская журналистка Ася Зуан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С требованием разобраться в ситуации выступил председатель Комитета по делам болгар за рубежом Народного собрания Стоян Таслаков. Он получил обращение от отца похищенного Николая Попова. Депутат потребовал разобраться в ситуации премьер-министра Болгарии и МИД страны.

«Этот случай лишь подтверждает, что, когда главенствует беззаконие и преступность, никто не застрахован. Сегодня наш болгарин, завтра – кто угодно. Украина на сегодняшний день – не правовое государство, и не государство в классическом понимании. Украина – это террористическая ячейка, созданная Западом для совершения терактов, диверсий, преступлений. Все мы видели жуткие кадры «добровольной» мобилизации на Украине, теперь наш болгарин оказался в лапах людоловов Зеленского», – заявила Зуан в комментарии «ПолитНавигатору».

По ее мнению, если власти Болгарии будут бездействовать, местное население должно потребовать отставку руководства страны: