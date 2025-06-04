Укро-дипломат взбесился: Мы в ловушке. Срочно выйти из переговоров и нанести военное поражение РФ!

Киев должен выйти из переговоров таким образом, чтобы не «вызвать суперфрустрацию» у Трампа и западных европейцев, и при этом пробудить в них былую воинственность – сражаться до поражения России.

Об этом на канале «UkrLife» заявил известный украинский дипломат, экс-посол Украины в США и Франции Олег Шамшур, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно, обмен пленными и даже получение тел наших героев – все эти вопросы можно было решить вне публичного переговорного процесса, и это уже имело место не один раз. Ездить для этого в Стамбул совершенно не является необходимым. И нужно уже сейчас думать, каким образом выйти из этих переговоров. Но, конечно, нужно образовать дипломатический щит для того, чтобы не вызвать суперфрустрацию у Трампа и у наших западноевропейских партнёров. Которые так же почему-то с удовольствием обсуждают эти вопросы – прекращение огня, как будто забыли о том, что год назад они говорили – «как это можно позволить Путину воспользоваться результатами агрессии и удерживать захваченные украинские территории?»… Их тоже нужно вывести из зоны комфорта, в которую они снова начали влезать», – вещал Шамшур.