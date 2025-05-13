Украину ждет колоссальный отток капитала после войны

Украину ждет колоссальный отток капитала, исчисляющийся десятками миллиардов долларов после завершения войны.

Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил киевский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бункерная экономика, потому что это деньги, которые находятся в своеобразном финансовом бункере. Это бизнес, который сидит в бункере и ждет пока закончится артиллерийский обстрел. Ну, условно говоря, артиллерийский обстрел, то есть ждет пока закончится война и можно будет открыть этот бункер, и с этими деньгами, с этими чемоданами денег выйти и естественно вывезти их из страны…

На улицах Киева, например, можно увидеть самые новые марки автомобилей, которые выходят в мире. Феноменальные цены, которые стоят сотни тысяч евро или долларов. И это не один экземпляр, который проехал. В течение дня можно увидеть десятки таких автомобилей на улицах. Это тоже эти бункерные деньги, которые как бы есть.

Но проблема заключается в том, что как только зеленый свет загорится по выводу капитала, Украина столкнется с колоссальным оттоком капитала из страны. Потому что все эти деньги, они будут выходить на запад. Это даже не миллиарды, это будут по разным оценкам от 15 до 20 миллиардов долларов минимум», – заявил Кущ.