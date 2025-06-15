Владимир Зеленский долгое время саботировал прием тел 6000 ВСУшников, чтобы избежать выплаты компенсаций родственникам погибших.

Бывший командующий Сил спецопераций Украины генерал Сергей Кривонос фактически признал ранее неоднократно озвучиваемые в России предположения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас две проблемы, про которые стараются не говорить. Первая – это количество неопознанных тел и пленные. Это те вещи, про которые власть делает вид, что ничего не произошло. И власть не хочет этим заниматься.

Экономически невыгодно, что касается распознавания тел. Ведь за каждое распознанное потом надо платить деньги. А так – оно не опознано, оно не похоронено, и со временем оно забыто», – сказал Кривонос.