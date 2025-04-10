Украинский олигархат до жути боится более сильной конкуренции из России.

Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы – маленький олигарх, вы боитесь, что придет, условно, большой олигарх из страшного соседа, и даже государство, может, оболочка там какая-то останется, или даже государство выиграет, но ты, как олигарх, допустим, проиграешь ему рыночную конкуренцию, он у тебя активы отожмет.

А если у тебя есть вот это незалежное и враждебное к большому соседу какое-никакое, но юридически международно признанное государство, вы получаете очень хороший способ свой капитал легитимизовать, защитить именно свой капитал, но и немного немало приумножить в каком-то смысле. Вот эта группа украинских националистов, кто ей деньги-то давал на пропаганду, на печатание книг, на печатание культуры – ну правильно сказать с одной стороны потомки тех, кто уехал в Канаду, и открытое общество, вот этот коллективный USAID.

Но, с другой стороны, украинские олигархи. Украинские олигархи прекрасно спонсировали все вот это творчество по укреплению идеи Антироссии. Прекрасно. Причем, вне зависимости от того, выступали ли они с пророссийских и противороссийских позиций. Я напомню то, что в свое время еще при Януковиче партию «Свобода» поддерживали, в том числе. Это все помогало, опять-таки, как аргумент в борьбе за создание границ безопасности вокруг своего капитала…

Эти биодроны (националисты и солдаты ВСУ) всегда найдутся, они будут бесконечно дешевыми. И мы увидим в будущем, как украинский олигархат будет заказывать теракты в России, когда у него не останется других методов для выбивания гарантий своей безопасности. А может быть не только против России, может быть и против Европы», – заявил Щелин.