Украинская экономика подошла к «спирали смерти»

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Украинские власти имеют лишь два месяца, чтобы избежать катастрофического сценария для своей экономики.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит экс-советник главы Ассоциации украинских банков, финаносвый аналитик и экономист Алексей кущ.

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«В украинской экономике наблюдаются две опасные тенденции: резкое торможение динамики ВВП на фоне нарастающей инфляции. Чем опасна эта «спираль смерти» для экономической стабильности, а главное — как ее избежать? «Спиралью смерти» экономисты называют стагфляцию, то есть сочетание высокой галопирующей инфляции и падения ВВП, приводящее к своеобразному цугцвангу решений, когда результат каждого хода — это «потеря фигуры», – пишет Кущ в издании «Зеркало недели».

Он приводит цифры, которые подтверждают его выводы.

«Насколько близко наша экономика подошла к «спирали смерти»? Судите сами, в 2024 году ВВП вырос на 2,9% после восстановления на 5% в 2023-м и обвала на 28% в 2022-м. Очевидно, происходит резкое замедление темпов роста валового продукта вследствие постепенной исчерпания эффекта низкой статистической базы сравнения в виде обвального, с точки зрения экономического развития, 2022 года», – отмечается в публикации.

Эксперт указывает, что от сползания к стагфляции Украину пока спасает внешняя помощь, «которая в условиях угрозы глобальной рецессии становится очень тонкой красной линией».

«Приговором нынешней политике правительства является безработица в размере 15% и загрузка экономического потенциала только на 70%. В условиях войны в экономике с правильными настройками безработица должна практически отсутствовать и составлять 2–3% максимум. Уровень безработицы в размере 15–20% — это ключевой индикатор того, что применяемая экономическая модель неэффективна», – подчеркивает аналитик.

По его словам, у правительства было три года, когда внешнее финансирование в размере 40 миллиардов долларов в год давало возможности для запуска новой экономической модели роста, но это время было безвозвратно потеряно.