Украинцы находятся в состоянии психоза – недалеко до гражданской войны

Анатолий Лапин.  
08.04.2025 12:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Украина


Социсследования показывают, что украинское общество жестко фрагментировано и внутри него растет уровень ненависти по отношению одних групп к другим. Ситуация находится в стадии острого психоза, от которого недалеко до гражданского противостояния.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Социсследования показывают, что украинское общество жестко фрагментировано и внутри него растет уровень ненависти по...

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«Одна знакомая социолог мне рассказала о том, что последние социологические исследования показывают очень серьезную фрагментацию украинского общества, причем не просто фрагментацию, когда каждый сам за себя и прочее, но это ситуация, при которой существует очень серьезный антагонизм между группами людей.

И если раньше это было деление на восток, запад, русскоязычных, украиноязычных и так далее, то сейчас уже начинают мамы девочек ненавидеть мам мальчиков, или же наоборот, мамы мальчиков, мам девочек. Те, кто воюет на передовой, тех, кто в тылу. Те, кто остались, тех, кто уехал и так далее. То есть очень много таких моментов – гражданские/военные деление, уклонисты, понятное дело», – сказал эксперт.

Он отмечает, что общетво готово к тому, чтобы отказывать соотечественникам, которые не пошли воевать, в правах и считать людьми второго сорта.

«Я думаю, что на самом деле мы сейчас являемся свидетелями острого психоза, который существует в обществе психоза, который фактически ведет к деградации общества…

Врага будут в себе подобном, врага будут искать во власти, в соседе, который не так разговаривает, не в ту церковь ходит. И это – крайне сложная ситуация, потому что она чревата гражданскими войнами, гражданскими конфликтами», – заявил Бондаренко.

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