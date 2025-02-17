Украинцы проклинают Владимира Зеленского и при этом готовы голосовать за экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который их приведет ровно к такому же итогу.

На это в эфире «Крым 24» обратил внимание главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы выбрали себе главным гетманом человека, лишенного мозгов, совести и морали. И они получили, то что получили. Я не хочу навешивать на Зеленского всех дохлых собак. Зеленский – кровь от крови и плоть от плоти населения Украины, он индивидуальное отражение коллективной украинской души. И когда некоторые простые украинские граждане начинают что-то кричать его адрес, я считаю, что это несправедливо. Вспомните, сколько людей выбрало Зеленского? Он такой же, как и вы, украинцы. Вы выбрали человека, который вам подобен. Любого из этих крикунов усадите в его кресло, и получится история «Убить дракона», – подчеркнул он.

Как пояснил обозреватель, сейчас все украинцы дружно ненавидят Зеленского. Но при этом, по данным соцопросов, готовы голосовать за экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.