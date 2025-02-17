Украинцы меняют Зе на За
Украинцы проклинают Владимира Зеленского и при этом готовы голосовать за экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который их приведет ровно к такому же итогу.
На это в эфире «Крым 24» обратил внимание главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украинцы выбрали себе главным гетманом человека, лишенного мозгов, совести и морали. И они получили, то что получили. Я не хочу навешивать на Зеленского всех дохлых собак. Зеленский – кровь от крови и плоть от плоти населения Украины, он индивидуальное отражение коллективной украинской души. И когда некоторые простые украинские граждане начинают что-то кричать его адрес, я считаю, что это несправедливо. Вспомните, сколько людей выбрало Зеленского? Он такой же, как и вы, украинцы. Вы выбрали человека, который вам подобен. Любого из этих крикунов усадите в его кресло, и получится история «Убить дракона», – подчеркнул он.
Как пояснил обозреватель, сейчас все украинцы дружно ненавидят Зеленского. Но при этом, по данным соцопросов, готовы голосовать за экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.
«Они мечтают о том, чтобы президентом Украины стал Залужный! Это не просто идиотизм – это феерический идиотизм! Люди за 30 с лишним лет получили всё, что они получили от проекта «Украина», но готовы одно странное существо заменить другим аналогичным, не менее странным существом. И что меня больше всего поражает – они реально считают, что Залужный чем-то отличается от Зеленского и может что-то для них сделать. После этого у меня даже комментариев не хватает, чтобы подытожить свою мысль. Я скажу: ребята! Вы достойны! Выберите себе ещё такое дерьмо, которое вы выбираете десятилетиями, и вы получите ещё один такой же результат», – заключил Ваджра.
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