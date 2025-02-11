Украина вновь попадает по российскому НПЗ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские дроны снова атаковали тыловые регионы Российской Федерации.

Минобороны РФ отчиталось, что всего в атаке было задействовано 40 БПЛА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«18 БпЛА – над территорией Саратовской области; 13 БпЛА – над территорией Ростовской области, шесть – над территорией Брянской области, два – над территорией Волгоградской области и один – над территорией Белгородской области», – уточнило в утренней сводке российское оборонное ведомство.

Жители Энгельса в Саратовской области пишут, что слышали более 10 взрывов.

«Силами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших предварительно нет», – написал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в шесть утра.

Позже он добавил, что пожар потушен. По предварительным данным, был атакован НПЗ.

Кроме того, Росавиация объявила, что из-за угрозы дронов аэропорты Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска временно не принимают и не отправляют рейсы.

Обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец пишет, что удары по российской энергетике стали достаточно болезненными для России.

«По самым осторожным оценкам и выводам экспертной среды, в результате украинских ударов по объектам нефтеперерабатывающей промышленности рф, выведено из строя, примерно от 14 до 15% ее производственных мощностей, объемом переработки где-то на 8-9 млн. тонн в год (по неосторожным – падение составило до 17%). Российская нефтепереработка упала до минимума за последние 12 лет (примерно к концу 2024 года составила 267 млн. тонн в год, меньше было только в 2012-м, когда было 265 млн. тонн)», – пишет Машовец.

По его словам, ВСУ наносят удары по тем объектам нефтяной и топливной промышленности, где установлено высокотехнологичное импортное оборудование, ремонт и замена которого будет сопряжено с трудностями в условиях санкций.