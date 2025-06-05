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Киевский режим не может претендовать на какие-либо территории, поскольку Украина денонсировала «Большой договор» от 1997 года, которым устанавливалась государственная граница между двумя странами.

На это в эфире «Первого севастопольского» указал премьер-министр Украины (2010-2014 гг.) Николай Азаров, сопредседатель «Клуба народного единства».

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«Господин Порошенко по причине отсутствия ума, прежде всего, и отсутствия в голове каких-либо перспективных государственных мыслей, признаёт этот договор недействительным, то есть разрывает его. Это было сделано, в 2016-м или 2017-м году. Ну, в порыве гнева, так сказать, такое действие осуществилось. Это означает вот что: теперь вообще спорить не о чем. Надо садиться за стол переговоров и договариваться о новых государственных границах. Не с киевским нацистским режимом, а с украинским государством, и об установлении границы с РФ», – подчеркнул Азаров.

После разрыва «большого договора» официально признанных границ между Россией и Украиной больше не существует. Поэтому бессмысленно обсуждать, чья Херсонская или Запорожская область, Крым или Севастополь.