Украина – полигон. Надо приглашать западных специалистов учиться войне с Россией – генерал ВСУ

Анатолий Лапин.  
02.04.2025 11:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина – хороший полигон для испытания нового западного оружия и технологий войны с Россией.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина – хороший полигон для испытания нового западного оружия и технологий войны с Россией....

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«На чем Украина могла бы сыграть? Вот, с 14-го года Европа и Соединенные Штаты, когда начали помогать, они больше помогали не нам, сколько себе, изучая наш опыт. Ничего же не изменилось, Украина, как бы это ни звучало, – полигон для применения новых образцов оружия и новых способов ведения войны.

Что мешает нашим политическим руководителям предложить: «Уважаемые, вы хотите научиться и уметь воевать с Россией, так мы приглашаем вас хотя бы на уровне подразделений противовоздушной обороны, стажеров». Когда они бы изучили, то значительно быстрее могли бы ставить задачи своим техническим гениям по разработке определенных образцов, которые могли бы применяться у нас», – заявил Кривонос.

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