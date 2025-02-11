Украина переходит в клуб проигравших на правах младшего партнера

Максим Столяров.  
11.02.2025 15:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, Нацизм, Украина


Осуждая советское прошлое и героизируя нацистов, Украина лишается полученных по итогам войны преимуществ.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил киевский финансовый аналитик Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Осуждая советское прошлое и героизируя нацистов, Украина лишается полученных по итогам войны преимуществ. Об...

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«Дивизия СС «Галичина», «Нахтигаль», «Роланд» – на официальном уровне нет героизации таких подразделений. Но это становится частью общественного мейнстрима. Здесь нужно понимать, что на каком-то этапе это может перескочить в официальную позицию. Если произойдет официальное освоение этого нарратива, в таком случае мы переходим из клуба победителей в клуб проигравших. Но в чем опасность заключается для нас? В том, что в клубе проигравших мы будем на уровне младших партнеров», – сказал Кущ.

Он подчеркнул, что по сравнению с такими видными нацистами, как Гитлер, Антонеску, или Хорти, украинские националисты смотрятся блекло.

«Мы попадаем в клуб проигравших, но еще и на правах младших партнеров. Такая трансформация существенно обесценит наш исторический капитал. В таком варианте те же венгры будут на нас смотреть с позиции: «Вы с нами в одном клубе, тогда на каком основании вы можете претендовать на результаты Второй мировой войны, как представители победившей стороны?» Опасность перехода реваншизма в территориальные претензии. Если вы выходите из клуба победителей, то вы теряете тогда тот профит, который этот клуб вам предоставил.

При этом мы не можем присутствовать на каких-то мемориальных мероприятиях в той же Нормандии, опираясь на исторический нарратив дивизии СС Галичина», – добавил эксперт.

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