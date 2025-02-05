Украина останется с носом, отдав США доступ к редкоземельным металлам

Анатолий Лапин.  
05.02.2025 13:27
  (Мск) , Киев
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Дзен, США, Украина


Передача доступа к редкоземельным металлам американским транснациональным корпорациям не принесет Украине блага.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Передача доступа к редкоземельным металлам американским транснациональным корпорациям не принесет Украине блага. Об этом...

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«Если мы передадим эти редкоземельные ресурсы транснациональным корпорациям, мы фактически утратим над ними контроль и не сможем выдвигать инвесторам требования, например, касательно того, что эти редкоземельные металлы должны перерабатываться в Украине хотя бы в полуфабрикат или в готовую продукцию. То есть мы не сможем выдвигать требования, касательно построения в Украине кластерной экономики, экономических кластеров по переработке.

А экономические кластеры по переработке – это добавочная стоимость, рабочие места, инвестиции и рост ВВП. Мы не сможем этого требовать, потому что эти ресурсы нам не принадлежат, мы не сможем выдвигать условия, как их перерабатывать и так далее. У нас будет оставаться чисто теоретически такой инструмент, как экспортные пошлины на вывоз этих редкоземельных металлов с территории Украины, и рента за право добычи, но давайте будем откровенными, я очень сильно сомневаюсь, что кто-то у нас посмеет ввести какие-то серьезные пошлины или ренту в отношении транснациональных корпораций, тем более американских», – заявил Кущ.

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