Украина – не пуп земли. Bloomberg обьяснил, почему Трамп не обсуждает этот вопрос с Китаем

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Президент Дональд Трамп пока избегает конфликта с Пекином из-за России и давления на Китай с требованием прекратить поддержку российской военной машины, сосредоточив внимание на других аспектах отношений с главным геополитическим соперником США, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на американских и европейских чиновников, знакомые с внутренними обсуждениями.

По их словам, администрация США намерена сконцентрироваться на двусторонних вопросах в отношениях с Пекином, отодвигая конфликт на Украине все ниже в списке внешнеполитических приоритетов Вашингтона.

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При этом некоторые собеседники Blomberg отмечают, что Трамп может в любой момент изменить позицию.

После телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг Трамп заявил, что «Россия и Украина не обсуждались».

«Тема, вероятно, поднимется на саммите G7, который пройдёт в этом месяце в Канаде, однако неясно, станет ли кто-либо из лидеров настаивать на включении жёстких формулировок в адрес Китая в итоговое коммюнике», – добавляет агентство.

По словам одного из конфидентов, изменение курса объясняется желанием команды Трампа отойти от внешнеполитической стратегии Джо Байдена, при которой все международные отношения рассматривались через призму войны на Украине.

Торговые пошлины, ограничения на экспорт технологий и доступ к редкоземельным металлам — вот те темы, которые, по мнению администрации Трампа, являются приоритетными в переговорах с Пекином. Украина — далеко не главный интерес США в этих отношениях, подчеркнул источник Bloomberg.

По словам другого собеседника агентства, Трамп не хочет напрямую обвинять Китай в поддержке российской военной машины, пока он сам ведёт переговоры с Путиным об окончании конфликта.