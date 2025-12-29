Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Воровская Украина уже начала выбрасывать ветеранов на обочину жизни, а после их массового возвращения ситуация станет катастрофой.

Об этом в интервью американскому блогеру Стиву Дуднику заявил адвокат и экс‑советник украинской разведки Константин Бедовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, что и Украину, и Российскую Федерацию ждут очень большие проблемы с вернувшимися с фронта людьми. Потому что люди меняются необратимо на фронте. Нужны огромные согласованные усилия государства и общества для того, чтобы реабилитировать этих людей психологически, физиологически, вернуть им сколько можно здоровья. Но что увидят эти люди? Увидят, что пока они воевали, потеряли за 3-4 года войны, как минимум, 10-12 лет здоровья и жизни. А те, кто сидели в тылу и кричали: вперёд давай, и бегали от эфира к эфиру, кричали «мы военные», такие причёсанные, и сделали многомиллионные состояния на их крови. Они вернулись, а для них ничего нет. Хорошей работы нет, высоких доходов нет. Уже сегодня военных не лечат нормально. У меня друзья, добровольцами воевали, после ранения, контузии и так далее, чуть-чуть подлечивали, дальше лечились самостоятельно», – сказал Бедовой.