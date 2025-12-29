Украина не будет реабилитировать искалеченных психически и физически ветеранов – адвокат
Воровская Украина уже начала выбрасывать ветеранов на обочину жизни, а после их массового возвращения ситуация станет катастрофой.
Об этом в интервью американскому блогеру Стиву Дуднику заявил адвокат и экс‑советник украинской разведки Константин Бедовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я думаю, что и Украину, и Российскую Федерацию ждут очень большие проблемы с вернувшимися с фронта людьми. Потому что люди меняются необратимо на фронте. Нужны огромные согласованные усилия государства и общества для того, чтобы реабилитировать этих людей психологически, физиологически, вернуть им сколько можно здоровья.
Но что увидят эти люди? Увидят, что пока они воевали, потеряли за 3-4 года войны, как минимум, 10-12 лет здоровья и жизни. А те, кто сидели в тылу и кричали: вперёд давай, и бегали от эфира к эфиру, кричали «мы военные», такие причёсанные, и сделали многомиллионные состояния на их крови.
Они вернулись, а для них ничего нет. Хорошей работы нет, высоких доходов нет. Уже сегодня военных не лечат нормально. У меня друзья, добровольцами воевали, после ранения, контузии и так далее, чуть-чуть подлечивали, дальше лечились самостоятельно», – сказал Бедовой.
«То есть эти люди увидят, что они лишние на этом празднике жизни. Они умеют воевать. Страх они потеряли или глубоко спрятали. Они все имеют запасы оружия, дронов, FPV.
И, конечно, это огромный и страшный вызов. И сегодняшняя воровская Украина, конечно же, этих людей вернуть к нормальной жизни с огромной вероятностью не сможет», – добавил эмигрант.
