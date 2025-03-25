Украина готова прекратить огонь, но дело не в уступках – посол в США

Украина якобы готова к полному прекращению огня.

Об этом в эфире агентства «Блумберг» заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что дело не в уступках, на которые готова пойти Украина. Украина стремится к миру. Мы хотим мира, мы защищаемся. Не мы начали эту войну. Но опять же, как мы уже говорили, надеюсь, что под руководством президента Трампа, с его видением мира через силу, мы сможем этого достичь.

Давайте подождем и посмотрим. Наша команда все еще там, и, надеюсь, в ближайшие дни мы узнаем, движемся ли мы вперед. Надеюсь, да. И мы снова увидим следующие этапы. Больше недели назад президент Зеленский заявил, что Украина готова к безоговорочному прекращению огня… Знаете, это не мне решать, как это будет происходить. Главное добиться всеобъемлющего мира, но хотя бы полного прекращения огня, на которое согласилась Украина», – заявила Маркарова.