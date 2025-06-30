Проблема с запасами противоракет к комплексам ПВО на Украине переросла в системную. Она постоянно вынуждена клянчить, в том числе через Европу, но даже поставки 100-200 ракет не влияют на ситуацию.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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