У ВСУ системная проблема с БК для ПВО. Им нужны постоянные дозы, как наркоману
Проблема с запасами противоракет к комплексам ПВО на Украине переросла в системную. Она постоянно вынуждена клянчить, в том числе через Европу, но даже поставки 100-200 ракет не влияют на ситуацию.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«ПВО у них есть, есть ПЗРК, поставлено большое количество «Хоуков». Проблема в том, что у них не хватает ракет для ЗРК «Патриот», тем более мы часть комплексов уничтожили или повредили. Да, есть итальяно-французская SAMP-T, есть NASAMS, но опять же, даже тот запас, который есть, он достаточно быстро исчерпывается. Эти ракеты должны поставляться на регулярной основе, а война США и Израиля против Ирана сожрала огромное количество противоракет. Соответственно, сейчас они бегают.
Европа предлагает: «Давайте мы у США купим эти противоракеты, передадим на Украину». То есть ситуация настолько деградировала, что приходится клянчить несколько БК для батарей «Патриотов». Ну, передали им еще 100-200 ракет – насколько этого хватит, на 2-3 атаки отбиваться, сбить часть ракет и дальше опять просить надо. То есть, это проблема системная, без серьезных поставок со стороны США это в значительной степени нерешаемая проблема. Можно что-то клянчить, что-то дадут, но это как наркоману получить дозу», – заявил Рожин.
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