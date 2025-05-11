Трудности перевода. Уиткоффа «топят» из-за кремлевского толмача

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Американские антитрамповские СМИ в очередной раз медийно торпедируют фигуру спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа.

На этот раз поводом для компрометирующего материала NBC News стало утверждение, со ссылкой на неких неназванных источников, будто Уиткофф нарушил давний протокол, не использовав собственного переводчика во время трех встреч на высоком уровне с Путиным, вместо этого положившись на переводчиков из Кремля.

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«Если они говорят друг с другом по-русски, он не понимает, что они говорят», – добавил чиновник, имея в виду Путина и переводчиков.

NBC News отмечает, что Уиткофф не владеет русским языком.

«По словам двух бывших американских послов, пользуясь услугами переводчиков Кремля, он рисковал пропустить некоторые нюансы в сообщениях Путина и не смог бы самостоятельно проверить то, что ему говорили», – говорится в публикации.

Парируя эти обвинения, Анна Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома, заявила, что Уиткофф «соблюдает все протоколы безопасности в координации с Государственным департаментом».

«Краткое видео встречи, опубликованное Кремлем, показывает улыбающегося Уиткоффа, который заходит в комнату один, прежде чем пожать руку путину, также широко улыбающемуся. Уиткоффа, похоже, не сопровождают никакие советники или эксперты, обычно поддерживающие американских чиновников, ведущих деликатные и сложные переговоры. Когда женщина присоединилась к Уиткоффу с его стороны стола, он указал на нее и сказал: «Переводчик? Из посольства? ОК», – говорится в статье.

При этом, Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома, и команда Уиткоффа не смогли идентифицировать упомянутую женщину по запросу NBC News.

Майкл Макфол, бывший посол США в России и известный критик линии Трампа в отношении Кремля, сказал, что использование переводчика Кремля было «очень плохой идеей», которая поставила Уиткоффа «в очень невыгодное положение».

«Я говорю по-русски и слушал переводчиков Кремля и переводчиков США на одной и той же встрече, и речь никогда не бывает одинаковой. Присутствие американского переводчика также обеспечивает более точный письменный отчет о встрече для остальных членов правительства, известный как меморандум о разговоре или мемконе. В конце каждой встречи, на которой я присутствовал, я подводил итоги с переводчиком, чтобы убедиться, что мы все правильно услышали, чтобы сложить «мемком» точно. Вы не можете этого сделать, используя российского специалиста», – сказал Макфол в электронном письме в ответ на запрос редакции NBC News.

Издание утверждает, что отсутствие подробных записей о встречах может создать проблемы для других высокопоставленных членов администрации Трампа, таких как госсекретарь Марк Рубио и спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог.